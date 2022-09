O Vila Nova assinou o primeiro contrato profissional do atacante João Henrique, de 17 anos. Chama atenção o valor da multa, que é de R$ 20 milhões para transferência internacional. O tempo do vínculo da jóia colorada é válido até 31 de agosto de 2025.

Carioca de Nova Friburgo-RJ, o atacante foi contratado neste ano para atuar nas categorias de base do Vila Nova. João Henrique é titular na equipe colorada no time Sub-20 e passou a ser utilizado na equipe Sub-23, que disputa o Brasileiro de Aspirantes (participou de três jogos pela competição nacional, todos como reserva). Antes do Tigre, defendeu o Friburguense.

Leia também

- Riquelme também renovou com o Vila Nova

- Na Série B, Tigre tenta manter 100% nos confrontos diretos

“Estou muito feliz por assinar esse contrato com o Vila Nova. Desde que cheguei aqui, sempre me dediquei e busquei o meu espaço com humildade. Espero poder ajudar o clube, independentemente de categoria, buscando grandes campanhas, títulos e dando alegrias a todos os torcedores”, disse o jovem, que na Copa Goiás Sub-20 é um dos principais artilheiros com 3 gols.

Com novo contrato, João Henrique deve estar na lista de relacionados para o duelo desta quinta-feira (15), pelo jogo de volta da semifinal do Aspirantes contra o RB Bragantino. Na ida, com o atacante em campo, o Tigre venceu por 2 a 1 e joga pelo empate para avançar à final da competição nacional.