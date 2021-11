Esporte Atacante do Vila Nova elogia crescimento do ataque na Série B No returno da competição, equipe marcou 21 gols em 17 jogos

O Vila Nova espera conquistar, na noite desta sexta-feira (19), um dos objetivos do clube nesta temporada - a permanência na Série B. A equipe vilanovense recebe o Londrina-PR, às 21h30, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em busca da vitória ou até do empate para não depender de outros resultados. O sistema ofensivo terá a missão de marcar os gols que o ...