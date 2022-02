O atacante Rubens, que marcou dois gols na goleada de 5 a 0 contra o Iporá, comentou sobre o bom ambiente que o clube colorado vive em 2022. O Tigre é líder do Grupo B, com dez pontos, e encara novamente o Lobo Guará no domingo (13), na abertura do 2º turno do Estadual.

Para o jogador de 28 anos, “união” é a palavra que define o ambiente vilanovense. “O ambiente dentro do clube é nítido dentro de campo, de união. Fui bem recebido aqui, só tenho que agradecer porque aprendo com todos. Converso muito com meus companheiros para que eu possa ajudar dentro de campo”, comentou o jogador colorado.

Rubens marcou os primeiros gols com a camisa do Vila Nova contra o Lobo Guará. “É uma sensação indescritível marcar dois belos gols. A pulga (está) na orelha do treinador (Higo Magalhães), eu procuro fazer meu trabalho e penso em ajudar a equipe. Vou deixar com o professor a escalação, mas quem tem a ganhar é o Vila”, afirmou o atacante sobre a briga pela posição de titular com Clayton.

Um dos gols marcados na partida, Rubens revelou que foi uma jogada trabalhada durante a semana de treinos.

“No momento que recebi a bola do Victor (Andrade), já estava na minha cabeça que ia procurar um espaço para finalizar. Quando limpei com a perna direita vi o ângulo e só fiz durante os treinos durante a semana. É gratificante marcar um gol que treinamos, fico feliz pela finalização e só tenho que agradecer”, detalhou Rubens, sobre o lance do segundo gol marcado por ele, que fechou a goleada contra o Iporá.