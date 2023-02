O atacante Guilherme Parede espera que o Vila Nova melhore o desempenho de finalizações contra o Goianésia após passar em branco contra o Goiás (derrota de 1 a 0) e Grêmio Anápolis (empate sem gols). O time colorado visita o Azulão do Vale neste sábado (4) em busca de recuperação para subir na classificação do Goianão.

Na avaliação do jogador, o que faltou para o Vila Nova pontuar contra Goiás e Grêmio Anápolis foi a bola não ter entrado.

“Finalizamos muito nos dois jogos, porém, a bola não entrou. É difícil finalizar no clássico, em casa (contra o Grêmio Anápolis) também finalizamos e a bola não quis entrar. Temos que seguir assim, o time está em construção. Estamos nos adaptando, nos conhecendo agora e estamos no caminho certo. Só perdemos uma vez, mas estamos em 7º e ainda em construção. Vamos seguir assim para nos conhecer o mais rápido possível e ganhar jogos, que é o mais importante”, comentou o atacante Guilherme Parede.

O jogador admitiu que o desempenho da equipe foi abaixo do que o Vila Nova pode produzir, considerando o que apresentou nas cinco primeiras rodadas do Goianão.

“A gente poderia muito mais, ainda mais diante do nosso torcedor contra uma equipe (Grêmio Anápolis) que está na lá embaixo a tabela nossa obrigação era ganhar. Não vencemos, mas vamos seguir trabalhando para somar (pontos) o mais rápido possível e estar lá na em cima na tabela. A gente precisa ganhar para subir e nos classificar entre os quatro primeiros, que é nossa meta”, declarou.

Um fator que Guilherme Parede acredita que contribuiu para o desempenho ruim do setor ofensivo do Vila Nova foi não ter conseguido criar por meio de triangulações contra Goiás e Grêmio Anápolis. Em ambos os jogos, o Tigre desafiou defesas bem postadas que anularam os pontas colorados e “obrigaram” o time colorado a chutar de fora da área, sem êxito.

“A gente trabalha as triangulações nos treinos, no dia a dia e não aconteceram nos dois jogos. Precisamos melhorar, eu reconheço que fomos abaixo do esperado e não tem muito o que fazer. É melhorar o mais rápido possível, é tiro curto e precisamos vencer para voltar lá para a parte de cima”, analisou o atacante vilanovense.

Vila Nova e Goianésia se enfrentam neste sábado, a partir das 16 horas, no estádio Valdeir José de Oliveira, pela 8ª rodada do Goianão 2023. O time colorado é o 7º colocado na tabela, enquanto o Azulão do Vale aparece uma posição acima por ter uma vitória a mais mesmo tendo os mesmos dez pontos da equipe vilanovense.