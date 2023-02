O Vila Nova interrompeu uma longa sequência de 16 partidas marcando gols como mandante no Campeonato Goiano e ficou no 0 a 0 com o Grêmio Anápolis no OBA, pela 7ª rodada da competição, na noite desta quarta-feira (1º). Em casa, o Tigre criou chances, mas pecou nos arremates finais e saiu de campo sob as vaias dos pouco mais de 2,5 mil torcedores que estiveram na casa colorada.

A última vez como mandante, no Goianão, que o Vila Nova tinha passado em branco foi em abril de 2021, quando perdeu por 2 a 0 para o Goianésia pela 6ª rodada da fase de grupos. Depois disso, o Tigre marcou ao menos uma vez nos 16 jogos seguintes. Só neste ano, tinha feito oito em três partidas. Mas passou em branco diante do Grêmio Anápolis.

Não foi por falta de chances. No primeiro encontro entre os times que foram finalistas do Goianão de 2021 desde aquela decisão, o Vila Nova teve domínio do primeiro tempo e da bola durante todo o jogo. Em nove minutos, o Tigre finalizou quatro vezes e forçou o goleiro Márcio Victor a fazer boas defesas. A equipe da casa apresentou queda de ritmo na etapa final e passou a errar passes e finalizações.

“Eu sei que é complicado por ser início de trabalho, mas a gente tem que ter mais intensidade e pouco mais de vontade de querer definir a partida. Temos que ter ‘fome’ e ambição. A gente não pode negociar resultados em casa. Empate realmente é gosto de derrota, ainda mais para a gente que precisava se recuperar e somar pontos. Agora, é descansar, recuperar forças para conseguir o resultado positivo no final de semana”, criticou o atacante Neto Pessoa, que teve boa oportunidade no primeiro tempo e parou no goleiro Márcio Victor.

Pela primeira vez neste Goianão, o Vila Nova deixou o campo sob vaias. Após derrota no clássico para o Goiás, o time colorado buscava recuperação imediata, mas faltou marcar para vencer o lanterna no OBA.

“(O torcedor) Está com a razão sim. Fizemos fez jogo abaixo do que já fizemos dentro de casa. Começamos bem, porém a bola não entrou. Depois baixamos o nível, faz parte. Hoje, o gol não saiu. É trabalhar porque já tem jogo no final de semana. Temos que evoluir para voltar para a parte de cima da tabela”, comentou o atacante Guilherme Parede.

O Vila Nova se reapresenta nesta quinta-feira (2) e inicia a preparação para o duelo contra o Goianésia, no sábado (4), fora de casa. “É ter equilíbrio. A posição na tabela não é a que nós gostaríamos, já criamos para figurar na frente. É trabalhar, quer dizer, não trabalhar porque já jogamos sábado de novo. É uma sequência sem treino. Queremos evoluir, mas hoje só estávamos passando (conversando) e não treinando. Não é momento de caça às bruxas. Foi um jogo em que produzimos para vencer e não vencemos”, disse o técnico Claudinei Oliveira.