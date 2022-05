Esporte Atacante do Vila Nova quer 1ª vitória por tranquilidade na Série B Matheuzinho diz que duelo contra o Náutico deve ser encarado como ‘jogo da vida’

O atacante Matheuzinho, do Vila Nova, entende que o jogo desta sexta-feira (6), contra o Náutico deve ser encarado como o jogo da vida para o time colorado neste momento. O jogador acredita que o fator mental será o diferencial para o Tigre tentar, diante do Timbu, vencer pela primeira vez na Série B. Segundo o camisa 7 do Vila Nova, o aspecto mental foi trabalhado nesta semana, principalmente após g...