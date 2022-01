Esporte Atacante do Vila Nova quer marcar pelo menos 10 gols no Goianão Clayton estabeleceu como meta ser um dos goleadores do time colorado no Estadual

Clayton chegou ao Vila Nova após bom desempenho com a camisa do Globo-RN, ano passado. Pelo time potiguar, marcou dez gols na campanha do título estadual da equipe. Com esse parâmetro, o atacante disse que uma meta que tem para o Goianão é de pelo menos igualar a marca que obteve no ex-clube. "2021 foi um ano maravilhoso, foram 18 gols na temporada e trago isso ...