Esporte Atacante, ex-Bragantino, será reforço do Atlético-GO Luis Phelipe, que completará 21 anos neste sábado (12), está em Goiânia para fazer exames médicos antes de assinar contrato com o Dragão

O Atlético-GO deve anunciar nesta semana a contratação de mais um jovem atacante - Luis Phelipe, que vai fazer 21 anos neste sábado (12). O jogador foi revelado pelo Red Bull Bragantino-SP, em que conquistou a Série B 2019. Na temporada seguinte, já no Brasileirão, ele enfrentou o Atlético-GO, em Goiânia, no jogo que marcou a despedida do técnico Vagner Man...