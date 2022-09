O atacante Neto Pessoa iniciou a transição para voltar a jogar pelo Vila Nova na Série B. O jogador de 28 anos sofreu uma lesão muscular depois do empate sem gols com o Sampaio Corrêa, pela 26ª rodada, e trabalha para voltar a ser utilizado pelo técnico Allan Aal na sequência da competição nacional.

A expectativa é que nesta semana o jogador volte a fazer treinos com o restante do elenco. Depois de folga no final de semana, o grupo colorado voltou aos treinos nesta segunda-feira (12). O time viaja para Santa Catarina na quinta-feira (15) à tarde.

Leia também

- Técnico recupera o Vila Nova em dois meses

- Confira a classificação atualizada da Série B

Quem segue fora é o meia Renan Bressan. Também com um problema muscular, em grau mais grave do que a lesão de Neto Pessoa, o jogador permanece no departamento médico. Uma das principais contratações do Tigre na segunda janela de transferência, o meia ainda não estreou pela equipe colorada.

O próximo compromisso do Vila Nova é mais um confronto direto na busca pela permanência. O time colorado encara o Brusque, pela 30ª rodada, fora de casa. A partida será disputada no sábado (17), a partir das 16h30. Se vencer, o clube goiano deixa a zona de rebaixamento pela primeira vez desde a 8ª rodada.