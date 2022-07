O atacante Wellington Rato acredita que o Atlético-GO não tem conseguido repetir, na disputa do Brasileirão, a “pegada” que o time goiano apresenta nas Copas do Brasil e Sul-Americana. O jogador foi o autor do gol de honra do Dragão na goleada de 4 a 1 para o Flamengo, neste sábado (3).

Após boa atuação e vitória contra o Corinthians, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, o Atlético-GO não conseguiu manter o desempenho e foi dominado pelo Flamengo neste sábado.

Para Wellington Rato, o clube não consegue repetir o desempenho entre os campeonatos por não entrar com o mesmo ritmo nos jogos.

“O fator principal é a pegada. Na Copa do Brasil, no torneio mata-mata, entramos com outro espírito. A gente sabia da dificuldade que seria o jogo. Temos de transferir essa maturidade da Copa do Brasil no Brasileiro. Precisamos somar (pontos) no Brasileiro, mas tenho certeza que vamos sair dessa situação o mais rápido possível”, opinou Wellington Rato em entrevista ao Premiere.

