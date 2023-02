Após conquistar a oitava vitória consecutiva na temporada, o Goiás já se volta para um novo desafio e terá de enfrentar o ASA, em Arapiraca, pela 1ª fase da Copa do Brasil na próxima quarta-feira (1º de março). O atacante Vinícius disse que a sequência positiva não vai entrar em campo no interior de Alagoas e pede concentração máxima para que evitar surpresas.

O atacante esmeraldino valorizou os bons números conquistados pelo Goiás neste início de temporada, mas lembrou que esses números não passam de estatísticas. Vinícius explicou que é necessário que a equipe esteja bem atenta ao desafio contra o ASA-AL. Para se classificar para a 2ª fase da Copa do Brasil, o Goiás precisa de um empate em Arapiraca.

"Nossa equipe mantém o foco porque o futebol é traiçoeiro. Fizemos um grande resultado no fim de semana, porém aquilo já passou. Viramos a chave, é outro campeonato, outra equipe e Copa do Brasil é um jogo só e o foco tem de estar lá em cima", salientou.

O time esmeraldino volta a campo após uma sonora goleada aplicada no clássico contra o Goiânia, mas para Vinícius esse é um capítulo que já está no passado. "Estamos há oito jogos com vitórias, estamos bem no estadual, ganhamos de oito no último jogo, mas no próximo temos de mostrar de novo porque senão não valeu de nada esse esforço. No futebol nunca vai estar bom, sempre tem espaço para melhorar, para aperfeiçoar"