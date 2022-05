Esporte Atacante pede união para o Vila Nova sair do Z4 Diego Tavares entende que o técnico Higo Magalhães não pode ser responsabilidade pelo momento da equipe e vê união como caminho para conquista de vitórias

O atacante Diego Tavares acredita que o Vila Nova vencerá pela primeira vez na Série B quando se unir mais. O jogador, que voltou ao time colorado nesta temporada após a disputa do Paulistão pela Inter de Limeira, entende que o atual cenário não é favorável, mas com trabalho pode ser alterado. Na última rodada, o Vila Nova vencia o Londrina, de virada, mas sofreu empate aos 48 minutos do...