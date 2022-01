Esporte Atacante Pedro Raul deve ser novo reforço do Goiás Diretoria esmeraldina ainda não confirma, mas atacante deve chegar por empréstimo junto a clube japonês

O ataque esmeraldino pode ganhar um reforço nos próximos dias. Trata-se do atacante Pedro Raul, de 25 anos, que pertence ao Kashiwa Reysol, do Japão, e deve chegar na Serrinha por empréstimo até o fim de 2022. Destaque do Atlético-GO em 2019, Pedro Raúl deixou o Dragão para acertar com o Botafogo e depois foi negociado com o Kashiwa Reysol. Do clube japonês, com qu...