Esporte Atacante quer melhorar números ofensivos no Vila Nova Em semana de apresentações, Jean Silva falou pela primeira vez como jogador do time colorado

O atacante Jean Silva deseja aumentar os números ofensivos agora como jogador do Vila Nova. O mineiro de 32 anos foi apresentado como reforço do Tigre e comentou que para a temporada de 2022 seu objetivo pessoal é marcar mais gols. Ele chega ao time goiano depois do seu melhor ano em número de gols marcados, foram oito em 50 jogos por Ypiranga-RS e Sampaio Corrêa. Alé...