Esporte Atacante renova para Copa Verde e segue titular no Vila Nova Time colorado terá mudanças em relação ao jogo de ida contra o Nova Mutum-MT

O atacante Diego Tavares renovou contrato com o Vila Nova até a conclusão da Copa Verde. Caso o time colorado avance à final, o torneio será finalizado no dia 11. O jogador de 30 anos chegou para a disputa da Série B, jogou 14 jogos pelo Tigre, marcou um gol e soma duas assistências na temporada. Ele segue como titular no ataque vilanovense para o jogo de volta contr...