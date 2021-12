Esporte Atacante retorna ao Atlético-GO após defender clube japonês Wellington Rato jogou a temporada 2021 pelo V-Varen Nagasaki em 23 jogos, com sete gols e duas assistências

O atacante Wellington Rato retornará ao Atlético-GO após defender o V-Varen Nagasaki, do Japão. O jogador de 29 anos foi cedido por empréstimo ao time japonês até o final deste ano, com opção de compra. Sem o pagamento, o atleta encerrou o vínculo na equipe asiática, já se despediu em uma rede social e é aguardado no CT do Dragão. &...