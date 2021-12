Esporte Atacante se despede do Vila Nova e será emprestado para o Cuiabá Alesson renovou contrato com o Tigre até o final de 2023 e será cedido ao Dourado para a disputa da temporada de 2022

O atacante Alesson se despediu do Vila Nova nas redes sociais, nesta terça-feira (28). O jogador de 22 anos será reforço do Cuiabá, por meio de um empréstimo cedido pelo clube goiano. Antes, ele renovou o atual vínculo com o Tigre, agora válido até o final de 2023, e defenderá o Dourado na temporada de 2022. A negociação prevê direito de compra para o clube do Mato ...