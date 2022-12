O atacante uruguaio Leandro Barcia, de 30 anos, pode pintar novamente no futebol goiano em 2023. O Vila Nova colocou o jogador no radar e pode avançar para contratar o atleta, que estava na Ponte Preta na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro na última temporada.

Leandro Barcia é um jogador conhecido no futebol goiano por ter defendido as camisas de Atlético-GO e Goiás. Ele chegou em Goiânia na primeira vez pelas portas da Serrinha, quando fez 49 jogos pelo clube esmeraldino e marcou 10 gols, em 2019.

Sem acordo por uma renovação com o Goiás, Leandro Barcia jogou com a camisa do Sport Recife entre 2020 e 2021, onde marcou oito gols em 33 jogos. Depois disso, o atacante foi anunciado pelo Atlético-GO para temporada de 2022. No Dragão, o uruguaio passou longe de repetir o bom desempenho que teve no Goiás e deixou o clube rubro-negro para assinar com a Ponte Preta. No time paulista, Leandro Barcia fez apenas oito jogos.

Leandro Barcia pertence ao Rentistas, do Uruguai, com quem o Vila Nova deverá negociar um empréstimo para 2023. No entanto, o jogador uruguaio sabe que para assinar com o Tigre terá que se adequar à realidade financeira do clube colorado.