Autor do segundo gol da goleada, por 3 a 0, do Atlético-GO sobre o Goiás, pela Copa do Brasil, o atacante Wellington Rato disse que a mobilidade do ataque rubro-negro foi fundamental para o sucesso do Dragão na Serrinha.

O atacante, que joga pelos lados do campo, mas também sabe atuar como centroavante, foi um dos destaques da partida com uma assistência e um gol. Ele comentou sobre a força ofensiva aplicada sobre o Goiás.

“Como a equipe deles vinha muito fechada, nós comentamos que tínhamos de mexer muito ali na frente. Essa mobilidade que o professor pediu para que a gente tivesse e a liberdade para flutuar tanto para um lado como para o outro deu certo e foi uma classificação muito importante”, frisou Rato.

O jogador rubro-negro voltou a mostrar que tem estrela no clássico contra o Goiás. Assim como já havia feito no Campeonato Goiano, Wellington Rato foi para as redes e, desta vez, com um bonito gol driblando Tadeu.

Rato destacou a importância da classificação que coloca o Dragão entre os oito melhores da Copa do Brasil, assim como já tinha feito na Copa Sul-Americana. O jogador acredita que a equipe pode ir ainda mais longe.

“Nós estamos sonhando alto, trabalhando firme e acreditando naquilo que o professor tem nos passado, que precisamos marcar história no clube. Assim tem sido jogo a jogo e, agora, precisamos dar uma resposta no Brasileiro”, frisou Wellington Rato.