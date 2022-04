Esporte Atacante volta aos treinos e pode reforçar o Goiás contra o Avaí Recuperado de lesão muscular, Nicolas deve ser relacionado para confronto válido pela 3ª rodada do Brasileirão

O Goiás deve ganhar o reforço do atacante Nicolas para o duelo contra o Avaí, pela 3ª rodada da Série A. Principal artilheiro da equipe goiana na temporada, com dez gols, o jogador está recuperado de uma lesão muscular e voltou aos treinos nesta semana no clube esmeraldino. Nicolas não atua desde o segundo jogo da decisão do Campeonato Goiano, contra o Atlético-GO, e ainda...