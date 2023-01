Os atacantes Guilherme Parede e Hyuri se colocaram à disposição do técnico Claudinei Oliveira para atuarem em mais de uma posição no ataque do Vila Nova. A dupla foi apresentada como reforço do Tigre nesta segunda-feira (9), mas ainda não devem estrear pelo Tigre na próxima quarta-feira (11), contra o Goiânia, na rodada de abertura do Goianão 2023.

Uma característica do departamento de futebol do Vila Nova é de acertar com jogadores que atuam em mais de uma posição. Diego Renan, um exemplo, atua nas duas laterais. Os atacantes Guilherme Parede e Hyuri também.

“Na minha carreira joguei mais pelos lados, na Argentina (Talleres) joguei por dentro como centroavante e algumas vezes no Inter, até fiz um gol no Goiás dessa maneira (no Brasileirão de 2019). Também já joguei de camisa 10”, contou Guilherme Parede, que já passou o recado para o técnico Claudinei Oliveira. “Do meio para frente, o professor pode me colocar em qualquer posição”, frisou.

Leia também

+ Mercado do Vila Nova: veja as contratações para 2023

+ Seis reforços e sistema tático conhecido: o Vila Nova para a estreia do Goianão

Hyuri é outro polivalente jogador do ataque do Vila Nova. “Em 2020 o Mancini (Vagner Mancini, técnico) me deslocou para nove, mas como falso nove. Eu abro opção para o professor Claudinei. Caso ele queira mudar de esquema, sem mudar jogador, eu posso jogar pelo lado direito também. São as duas posições que me sinto confortável para jogar”, explicou o jogador, que defendeu o Atlético-GO em 2019 e inicia sua segunda passagem pelo futebol goiano na carreira.

Os dois reforços ainda não devem estrear pelo Vila Nova na quarta-feira diante do Goiânia. Além da regularização, os jogadores acreditam que precisam aprimorar a forma física, apesar de afirmarem que já estão no mesmo ritmo do restante do elenco vilanovense. Guilherme Parede e Hyuri se apresentarem apenas no dia 2 de janeiro, a pré-temporada no time colorado teve início em 19 de dezembro do ano passado.

“Meu contrato terminou no dia 31 de dezembro (junto ao Selangor, da Malásia) e por isso concordamos em me apresentar depois do término. Em relação ao treino de força, há um desnível (em comparação com o futebol arábe onde o jogador também atuou em 2022). É diferente quando chega aqui, tenho a consciência que estive atrás, mas me preparei para entrar no ritmo”, comentou Hyuri.

O Vila Nova faz o último treino, nesta terça-feira (10), antes da estreia do Goianão. O Tigre encara o Goiânia na quarta-feira, a partir das 19h30, no OBA, pela rodada de abertura do Estadual.