Esporte Athletico bate Red Bull Bragantino e amplia feitos com bi da Sul-Americana Nikão foi quem definiu o duelo no estádio em Montevidéu e marcou o gol do bicampeonato do Furacão na Sul-Americana

Com o objetivo de terminar a temporada com mais dois títulos em sua galeria, o Athletico-PR alcançou neste sábado (20) a primeira parte de sua meta, ao vencer o Red Bull Bragantino, 1 a 0, no estádio Centenário, no Uruguai, onde conquistou o bicampeonato da Copa Sul-Americana. Nikão foi quem definiu o duelo no estádio em Montevidéu, que chamou a atenção por recebe...