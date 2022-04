Em jogo disputado na Arena da Baixada, em Curitiba, o Athletico recebeu o Flamengo e saiu com a vitória neste sábado (23). Com gol de pênalti de Terans, os donos da casa venceram por 1 a 0 e deixaram a lanterna do Brasileiro. O uruguaio responsável pelo único tento anotado no tempo regulamentar ainda acertou uma bomba no travessão de Hugo (Flamengo),

O Athletico não representava grande perigo ao Flamengo, mas criava mais pelo lado direito de defesa do rival. E foi neste flanco que Marcelo Cirino (Athetico) conseguiu tomar a frente de Isla (Flamengo) no lance que ocasionou a penalidade máxima, convertida por Terans. O chileno perdeu a passada, atingiu o camisa 7 e teve participação direta para o desenrolar da partida.

Em resumo, o Furacão fez uma partida aplicada e procurou os espaços deixados pelo Fla para sair em velocidade. Em tarde pouco inspirada, os cariocas não ofereceram muito perigo.

Na quinta (28), o Flamengo encara a Universidad Catolica (CHI), 19h, no Estádio San Carlos de Apoquindo, pela Libertadores. Também pelo torneio continental, o Furacão visita na terça (26) o Libertad (PAR), 19h15, no Defensores del Chaco.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO: Bento; Orejuela (Pedro Rocha), Matheus Felipe, Pedro Henrique e Abner; Pablo Siles (Christian), Bryan García e David Terans (Marlos); Canobbio, Vitinho (Lucas Halter) e Marcelo Cirino (Pablo). T.: Fabio Carille

FLAMENGO: Hugo; Willian Arão, Pablo e Léo Pereira; Isla, João Gomes (Andreas Pereira), Thiago Maia (Gabigol) e Lázaro (Everton Ribeiro); Marinho (Diego) e Arrascaeta; Pedro. T.: Paulo Sousa

Estádio: Arena da Baixada, em Curtiba (PR)

Horário: 16h30 (de Brasília) deste sábado (23)

Árbitro: Raphael Claus (Fifa/SP)

Assistentes: Danilo Manis (SP) e Neuza Inês Back (SP)

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

Gols: Terans, aos 31 minutos do 1º tempo

Cartões amarelos: Matheus Felipe, Orejuela, Christian, Lucas Halter (ATH); Pablo, Marinho (FLA)