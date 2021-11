Esporte Athletico-PR decidirá final da Copa do Brasil em casa contra o Atlético-MG Atlético-MG e Athletico-PR chegaram à decisão do torneio após baterem Fortaleza e Flamengo, respectivamente, nas semifinais

O Athletico-PR decidirá a final da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG, em casa. O sorteio dos mandos de campo da decisão do torneio foi realizado pela CBF nesta quinta-feira (4). O jogo de ida da final da Copa do Brasil está previsto para o dia 12 de dezembro, no Mineirão, em Belo Horizonte. Já a volta está marcada para 15 de dezembro, na Arena da Baixada, em Cur...