Esporte Athletico-PR demite o técnico Fabio Carille após 7 jogos e 21 dias de trabalho Time foi goleado pelo The Strongest, e treinador foi comunicado da demissão ainda na Colômbia

Fabio Carille não é mais o técnico do Athletico Paranaense. O treinador anunciou, nesta quarta-feira (4), em sua conta no Instagram, que foi demitido do clube após a derrota contra o The Strongest, nesta quarta, por 5 a 0, pela fase de grupos da Libertadores. Até o momento, o time rubro-negro não se manifestou sobre a saída do técnico. "Cheguei ao clube no dia 13...