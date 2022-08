O Athletico-PR venceu o Atlético-MG por 3 a 2 na noite deste domingo (7), em pleno Mineirão, em confronto válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O triunfo teve direito a virada e gol em contra-ataque fulminante no último lance da partida.

Os paranaenses também contaram com brilho do jovem Vitor Roque, que empatou para os rubro-negros com respostas rápidas nas duas ocasiões em que os donos da casa ficaram à frente, primeiro com Igor Rabello e depois com Pavón. No fim, o gol da virada saiu dos pés de Canobbio.

Com o novo tropeço, o quarto consecutivo no Brasileiro, o Atlético termina a rodada ainda com 33 pontos, mas agora a 12 do líder do Palmeiras. Já eliminado na Copa do Brasil, resta ao time jogar todas as suas fichas na Copa Libertadores, pela qual visitará justamente o time alviverde na quarta (10).

Já o Athletico chegou aos 35 pontos e ocupa agora a quinta colocação, duas acima dos mineiros. O time de Luiz Felipe Scolaria voltará a campo também pela Libertadores, mas na quinta (11), quando fará duelo com o Estudiantes na Argentina.

Pelo Brasileiro, os times só voltarão a jogar no domingo (14). O Atlético-MG será recebido pelo Coritiba, enquanto o Athletico-PR vai ao Maracanã para enfrentar o Flamengo — três dias depois, irá repetir este duelo, mas em Curitiba e pelas quartas da Copa do Brasil.

ATLÉTICO-MG

Everson, Guga, Nathan Silva, Igor Rabello e Dodô (Jair); Allan, Nacho Fernández e Pedrinho (Rubens); Pavón, Vargas (Keno) e Sasha (Hulk).Técnico: Cuca

ATHLETICO-PR

Bento, Orejuela (Khellven), Matheus Felipe, Nico e Pedrinho; Erick, Alex Santana e Vitor Bueno (Léo Cittadini); Rômulo, Vitinho (Cuello) e Vitor Roque (Canobbio). Técnico: Luiz Felipe Scolari

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (FIFA-SC)

Assistentes: Henrique Neu Ribeiro (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (FIFA-SP)

Cartões amarelos: Allan (CAM); Pedrinho e Canobbio (CAP)

Gols: Igor Rabello (CAM), aos 30'/1ºT; Vitor Roque (CAP), a 1' e aos 10', Pavón (CAM), aos 8', e Canobbio (CAP), aos 50'/2ºT