Mesmo com muitos reservas, o Athletico-PR fez valer a força da Arena da Baixada e venceu o Fluminense por 1 a 0, na noite deste sábado (3), com gol de Pablo, e encostou de vez no G4 do Campeonato Brasileiro, chegando aos 42 pontos.

O técnico Luiz Felipe Scolari resolveu poupar titulares visando a decisão na terça-feira (6), pelo jogo da volta das semifinais da Libertadores contra o Palmeiras, no Allianz Parque. No jogo de ida, o Furacão ganhou por 1 a 0 e agora tem a vantagem do empate.

O Fluminense, por sua vez, terá uma semana livre para treinamentos e só volta a campo no próximo sábado (10), quando receberá o Fortaleza no Maracanã.

Com um time veloz, o Athletico-PR soube explorar os espaços cedidos pelo Fluminense, que não demonstrou a mesma compactação de outros jogos. Nas bolas aéreas o time paranaense também levou a melhor e foi por lá que a equipe achou seu gol.

O Tricolor não conseguiu imprimir seu estilo de jogo com toque de bola. A equipe do técnico Fernando Diniz teve dificuldades para sair jogando e pareceu sentir a diferença com o gramado sintético. No segundo tempo, em busca do placar, o treinador fez substituições e terminou o jogo sem zagueiros de origem.

Jogo

Logo aos quatro minutos do primeiro tempo, Ganso para Nathan, o camisa 13 arriscou de fora da área com a perna direita e chutou rente à trave direita do goleiro Anderson.

Aos 13 minutos do primeiro tempo, Rômulo tocou para Pedrinho, que cruzou no segundo pau e encontrou o próprio camisa 35, que saiu por trás da marcação e testou por cima do gol, levando perigo ao gol de Fábio.

Aos 18 minutos, Cuello caiu feio no gramado e preocupou, aparentando um torção no tornozelo direito, mas o jogador voltou a campo.

O gol do Athletico-PR aconteceu aos 25 minutos do primeiro tempo, quando Cuello fez bom cruzamento, Pablo se antecipou e raspou de cabeça, enganando o goleiro Fábio. Foi o terceiro gol do atacante no Campeonato Brasileiro e nono na temporada.

Aos 38 minutos do segundo tempo, o Fluminense teve uma grande oportunidade em cobrança de falta, perto da meia-lua e de frente para o gol. Paulo Henrique Ganso cobrou e escolheu o chute rasteiro e no canto, mas bateu fraco.

Um dos principais destaques do Fluminense na temporada, o zagueiro Nino cumpriu suspensão e ficou de fora do jogo na Arena da Baixada. Ele foi substituído pelo experiente David Braz.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO 1 X 0 FLUMINENSE

Competição: Campeonato Brasileiro (25ª rodada)

Local: Arena da Baixada (PR) Hora: 19h (horário de Brasília)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (FIFA/SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (FIFA/SP) e Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (FIFA/SP)

Cartões amarelos: Bryan García, Anderson (ATH)

Gols: Pablo, aos 25 minutos do primeiro tempo (ATH).

ATHLETICO

Anderson; Orejuela, Pedro Henrique, Matheus Felipe e Pedrinho; Hugo Moura, Vitor Bueno (Terans) e Léo Cittadini (Matheus Fernandes); Rômulo (Bryan García), Cuello e Pablo.Técnico: Felipão.

FLUMINENSE

Fábio, Samuel Xavier, David Braz (Martinelli), Manoel (Felipe Melo) e Caio Paulista; André, Nathan (Yago Felipe) e Ganso; Matheus Martins (Marrony), Arias e Cano (William Bigode).Técnico: Fernando Diniz.