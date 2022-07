Um adversário de quem só ganhou uma vez é o desafio para o Atlético-GO na penúltima rodada do 1º turno do Campeonato Brasileiro. Contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada, nesta quarta-feira (20), a partir das 19h30, o Dragão precisa pontuar para ter mais chances de virar a metade da Série A fora da zona de rebaixamento.

Confira as prováveis escalações, escala de arbitragem e onde assistir no final deste texto

Nas quartas de final das copas que disputa, a do Brasil e a Sul-Americana, o Atlético-GO tem comemorado o sucesso nesses torneios com a torcida e engordado os cofres com as premiações, mas, no Brasileiro, vive situação preocupante.

O Dragão passou 12 das 17 rodadas disputadas até agora na zona de rebaixamento. É o terceiro clube que mais frequentou o Z4 até agora. Só Fortaleza (16 rodadas) e Juventude (15 rodadas) passaram mais tempo entre os quatro últimos.

Leia também

- Copa do Brasil: Atlético-GO x Corinthians será no Serra Dourada

- Confira a tabela da Série A

Uma vitória sobre o Athletico-PR nesta quarta-feira (20) pode deixar o Dragão fora do Z4 ao fim da 18ª rodada, mas isso não é garantido. Se empatar, não sai da degola.

Para encaminhar a saída do Z4, o Atlético-GO fica pressionado para pontuar na Arena da Baixada, onde nunca venceu, por causa da derrota para o Fortaleza na rodada anterior. Acabou perdendo para um rival do Z4 em casa e, agora, tem mais dois jogos para tentar não virar o turno na faixa dos quatro últimos.

Na última rodada do 1º turno, o Atlético-GO enfrenta o América-MG, no Estádio Antonio Accioly. No achatado Brasileirão, um desempenho bom nos dois últimos jogos do turno pode fazer o Dragão terminar fora do Z4.

Retrospecto

O Atlético-GO tem péssimo retrospecto contra o Athletico-PR. Em 15 confrontos, venceu apenas uma vez. São 11 derrotas a maioria por 2 a 1, e outros três empates. No duelo, o Dragão marcou 15 gols e sofreu 28.

A única vitória do Atlético-GO sobre o Furacão ocorreu há mais de 15 anos, pela Copa do Brasil, em 18 de abril de 2007, no jogo de ida das oitavas de final. A partida foi no Serra Dourada e terminou em 3 a 1 para o clube goiano. Antes disso, as equipes se enfrentaram apenas uma vez, vitória do Furacão. Depois de 2007, foram os outros 13 jogos.

Estreias

Após a abertura da segunda janela de transferências do ano no futebol brasileiro, o Atlético-GO vai estrear reforços no gramado sintético da Arena da Baixada. Há quatro possibilidades, que são os jogadores que estão em Curitiba entre os relacionados e tiveram o registro publicado o Boletim Informativo Diário (BID) da CBF - o zagueiro Camutanga, o volante Rhaldney e os atacantes Ricardinho e Kelvin. Como precisa rodar elenco por causa das copas, alguns contratados podem iniciar no time titular.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro - Série A - 18ª rodada

Jogo: Athletico-PR x Atlético-GO

Local: Arena da Baixada (Curitiba/PR)

Data: 20/7/2022

Horário: 19h30

Transmissão: Furacão Play e Twitch do Casimiro

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo/RJ (Fifa).

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa/RJ (Fifa) e Thiago Rosa de Oliveira/RJ.

VAR: Adriano de Assis Miranda/SP

ATHLETICO-PR: Bento; Khellven, Pedro Henrique, Nicolás Hernández, e Abner; Hugo Moura, Erick e Terans; Canobbio, Pablo (Vitor Bueno) e Cuello (Pedro Rocha). Técnico: Felipão.

ATLÉTICO-GO: Ronaldo; Dudu (Hayner), Wanderson, Camutanga (Edson) e Jefferson; Gabriel Baralhas, Marlon Freitas (Rhaldney) e Jorginho (Kelvin); Airton, Churín e Wellington Rato. Técnico: Jorginho.