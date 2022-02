O Goiás segue ativo no mercado da bola e planeja trazer reforços ainda no mês de fevereiro. A ideia da direção esmeraldina é que os novos atletas fiquem disponíveis até abril, período que o clube disputará o Goianão e a 1ª fase da Copa do Brasil. A informação foi divulgada pelo vice-presidente de futebol, Harlei Menezes, em entrevista ao canal Futebol 62, no Youtube.

Segundo Harlei, a busca por reforços tem atacantes, meio-campista, zagueiro e lateral direito como alvos. O dirigente também disse que é mínima a chance de contratação de jogadores estrangeiros, por questão de adaptação e insucesso nas últimas aquisições de atletas que não são nascidos no Brasil.

“Gostaríamos de contar com mais um ou dois atacantes, mais um zagueiro pelo lado direito e de repente mais um jogador para o meio-campo. Isso tudo com muita calma, temos um elenco que hoje me traz tranquilidade para ir para a Copa do Brasil, diferente do que fomos no ano passado”, declarou Harlei Menezes, que assim como Edminho Pinheiro, afirmou que a busca por um técnico estrangeiro está suspensa no Goiás.

Ainda sem reforços, mas com Elvis como novidade, o Goiás encara a Jataiense nesta quinta-feira (3). O duelo será disputado na Serrinha, a partir das 19h30, no encerramento da 3ª rodada do Goianão.