O PSG pode ter os dois principais astros da final da Copa do Mundo do Qatar entre Argentina e França, mas não é o clube com mais jogadores na grande decisão. Esta marca pertence ao Atlético de Madrid, que conta com quatro representantes no jogo que definirá qual dos times se tornará tricampeão mundial.

Três deles são da seleção argentina: o lateral direito Nahuel Molina, o meio-campista Rodrigo De Paul e o atacante Angel Correa. Completa a lista o meia-atacante Antoine Griezzmann, da França.

Quem aparece na segunda posição é o Bayern de Munique, da Alemanha, que tem três finalistas da Copa do Mundo do Qatar em seu elenco, todos eles do time francês: os defensores Pavard e Upamecano e o atacante Coman.

Outras 12 equipes ficam todas empatadas em terceiro lugar, com dois jogadores na final, entre eles, é claro, o PSG de Messi e Mbappé. Outros exemplos são Real Madrid, com Tchouameni e Camavinga, e Barcelona, com Kounde e Dembelé, todos eles da França.

As outras equipes com dois jogadores cada são Tottenham, Benfica, Juventus, Villarreal, Betis, Manchester United, Milan, Monaco e Olympique de Marselha.

VEJA A LISTA

ARGENTINA

Emiliano Martínez (Aston Villa)

Nicolás Tagliafico (Lyon)

Cristian Romero (Tottenham)

Nicolás Otamendi (Benfica)

Nahuel Molina (Atlético de Madri)

Leandro Paredes (Juventus)

Rodrigo De Paul (Atlético de Madri)

Alexis Mac Allister (Brighton)

Enzo Fernandez (Benfica)

Julian Alvarez (Manchester City)

Lionel Messi (PSG)

Franco Armani (River Plate)

Geronimo Rulli (Villarreal)

Juan Foyth (Villarreal)

German Pezzella (Betis)

Angel Di Maria (Juventus)

Exequiel Palacios (Bayer)

Angel Correa (Atlético de Madri)

Thiago Almada (Atlanta United)

Rodriguez Guido (Betis)

Paulo Dybala (Roma)

Lautaro Martinez (Inter de Milão)

Lisandro Martinez (Manchester United)

FRANÇA

Hugo Lloris (Tottenham)

Raphael Varane (Manchester United)

Jules Kounde (Barcelona)

Theo Hernandez (Milan)

Ibrahima Konate (Liverpool)

Antoine Griezmann (Atlético de Madri)

Aurelien Tchouameni (Real Madrid)

Youssouf Fofana (Monaco)

Olivier Giroud (Milan)

Kyllian Mbappé (PSG)

Ousmane Dembele (Barcelona)

Steve Mandanda (Rennes)

Alphonse Areola (West Ham)

Benjamin Pavard (Bayern de Munique)

Axel Disasi (Monaco)

Matteo Guendouzi (Olympique)

Randal Kolo Muani (Eintracht Frankfurt)

Jordan Veretout (Olympique)

William Saliba (Arsenal)

Dayot Upamecano (Bayern de Munique)

Kingsley Coman (Bayern de Munique)

Eduardo Camavinga (Real Madrid)

Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach)