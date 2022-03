Esporte Atlético-GO abre venda de mil planos do Passaporte do Dragão São duas opções, que custam 570 e 800 reais e têm entradas no estádio, camisetas, descontos e outros benefícios

A diretoria do Atlético-GO apresentou, na tarde desta quarta-feira (16), o "Passaporte do Dragão", projeto de fidelização do torcedor atleticano para os jogos oficiais do clube, em casa, em 2022. A venda começou nesta quinta-feira (17). São dois planos - Ouro (570 reais) e o Diamante (800 reais) - lançados e o desafio é atingir a meta de mil adesões. Os presidentes Adson ...