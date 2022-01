Esporte Atlético-GO acerta com atacante que estava no Grêmio Diretoria atleticana investe na chegada de Léo Pereira, atacante de 21 anos que defendeu o Grêmio em 2021

O Atlético-GO acertou a contratação do atacante Léo Pereira, de 21 anos, que disputou a Série A do Campeonato Brasileiro de 2021 pelo Grêmio. O jogador será o oitavo reforço do clube nesta reformulação de elenco de olho na temporada de 2022. Para contar com o jogador nas três próximas temporadas, o Dragão precisou investir para adquirir 60% dos direitos econômicos junto ...