Esporte Atlético-GO acerta com Dellatorre, 6º artilheiro do Brasil em 2021 Jogador assina contrato de uma temporada com o Dragão e é o primeiro reforço da temporada de 2022 do clube rubro-negro

O Atlético-GO acertou a contratação do atacante Guilherme Dellatorre. O jogador de 29 anos é o primeiro reforço do Dragão para a temporada de 2022. Ele estava livre no mercado e assinou contrato de um ano com o clube goiano. A informação foi divulgada pela Rádio CBN, de Alagoas, e confirmada pelo POPULAR. Dellatorre disputou a Série B em 2021 pelo CSA e foi artilh...