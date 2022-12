O Atlético-GO acertou a contratação do zagueiro Igor Ribeiro, de 21 anos, para a disputa do Campeonato Goiano. O jovem defensor, que se destacou pelo Real Noroeste-ES, chega como aposta da diretoria rubro-negra para o período do estadual.

Os atleticanos puderam observar Igor Ribeiro de perto em duas ocasiões, pois o time capixaba enfrentou Goiás e Vila Nova, ambos em Goiânia, pela Copa Verde.

Essa é a primeira contratação do Dragão para a próxima temporada. Igor Ribeiro foi revelado pelo Real Noroeste-ES e é bicampeão estadual pelo clube.