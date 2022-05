Esporte Atlético-GO acerta com técnico Jorginho para sequência da temporada Treinador vai acompanhar o duelo contra o Antofagasta, nesta terça-feira (17), no Accioly e prepara estreia diante do Coritiba no sábado (21)

O Atlético-GO acertou a contratação do técnico Jorginho para a sequência da temporada. O treinador, que assinou contrato até o final do ano, vai para acompanhar o duelo do Dragão contra o Antofagasta, do Chile, pela 5ª rodada da Sul-Americana, no Accioly nesta terça-feira (17). A estreia do profissional, porém, será no sábado (21), diante do Coritiba, pela 7ª rodada ...