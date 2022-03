Esporte Atlético-GO acerta com volante Edson, ex-Bahia Jogador defende o Rukh Vynnyky, da Ucrânia, e voltou ao Brasil após início da guerra entre ucranianos e a Rússia

O Atlético-GO acertou a contratação do volante Edson, de 23 anos, para a sequência da temporada de 2022. O jogador vai assinar contrato de empréstimo até o final do ano, com opção de compra ao fim do vínculo. A informação foi divulgada pelo Globoesporte.com. Edson defende o Rukh Vynnyky, da Ucrânia. Ele não chegou a disputar jogos pela equipe e precisou deixar o ...