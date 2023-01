O Atlético-GO está acertando a contratação do meia-atacante Bruno Tubarão, de 27 anos. O jogador está no CT do Dragão para passar por exames médicos, avaliação física e firmar o vínculo com o clube.

O jogador será uma opção para o técnico Eduardo Souza, que havia revelado a necessidade de o clube trazer um jogador ofensivo que saiba atuar centralizado ou pelos lados do campo.

Bruno Tubarão estava no Vasco, participou da campanha do acesso à Série A do Brasileiro, mas atuou poucas vezes.

Durante as temporadas 2019 a 2021, atuou pelo Red Bull Bragantino-SP, pelo qual conquistou os títulos da Série B 2019 e do Campeonato Paulista do Interior (2020). Também atuou no Sampaio Corrêa-MA, Cabofriense-RJ e Boa Esporte-MG.

No setor ofensivo, caso seja oficializada a contratação de Bruno Tubarão, o elenco passa a ter mais opções, pois conta com Luiz Fernando, Airton, Vico, Igor Torres, Felipe Vizeu, Shaylon e os jovens da base, Calebe e Negueba. O Dragão também procura por mais um volante.

Leia também:

+ Velório de Pelé: fãs, autoridades, amigos e família se despedem na Vila Belmiro

+ Mercado do Atlético-GO: as contratações para 2023