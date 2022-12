O Atlético-GO acertou a contratação do lateral direito Rodrigo Soares, de 29 anos, para a disputa da temporada 2023.

Natural de Porangatu, Rodrigo Soares fez a última Série A do Campeonato Brasileiro pelo Juventude-RS, após voltar do futebol europeu. Do outro lado do Oceano Atlântico, pelo Porto B, Chaves, Desportivo Aves (todos em Portugal), além de uma passagem pelo PAOK, da Grécia.

Rodrigo Soares começou a carreira no futebol goiano e tem passagem pelo próprio Dragão. Em 2011, o lateral direito disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo time rubro-negro em uma geração que tinha nomes como os dos atacantes Luciano e Thiago Rômulo.

Sem espaço nos profissionais do Atlético-GO, Rodrigo Soares passou por União São João-SP e Santo André-SP, antes de voltar ao futebol goiano para atuar pelo Grêmio Anápolis entre 2014 e 2015.