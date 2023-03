O Atlético-GO acertou a contratação do meia-atacante Marco Antônio, de 25 anos, junto ao Bahia. O jogador tem vínculo com a equipe baiana até o fim de 2024 e será emprestado ao Dragão até o final de 2023.

No Bahia, o novo reforço atleticano não atuou nesta temporada na gestão do técnico português Renato Paiva. Marco Antônio não poderá atuar no Goianão, pois não pode mais ser inscrito, mas tem boas possibilidades de ser aproveitado na próxima fase da Copa do Brasil, em que o Atlético-GO decidirá vaga diante do Volta Redonda RJ, em Goiânia, com data e horário a serem divulgados pela CBF.

A principal missão de Marco Antônio será ajudar o time goiano a conquistar acesso da Série B à elite nacional.

Leia também:

+ Goleador precoce, Daniel ganha espaço no Atlético-GO após superar lesão grave

+ Técnico do Atlético-GO aponta dificuldades na Copa do Brasil e comemora vaga

Na carreira, a melhor fase de Marco Antônio foi pelo Botafogo, quando estava emprestado pelo Bahia. Foi campeão da Série B 2021 pelo Botafogo. Naquele ano, jogou 48 vezes pelo alvinegro e fez dez gols.

No Bahia, o meia foi tricampeão do Campeonato Baiano (2018, 19 e 20). Destaque na Copa São Paulo de 2016 pela Desportiva Paraense, Marco Antônio se transferiu para o Bahia e foi lançado no time profissional pelo técnico Guto Ferreira!, atualmente no Goiás.