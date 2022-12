O Atlético-GO acertou a contratação do volante Val, de 25 anos, como quinto reforço para o elenco que disputará a temporada de 2023. O jogador rescindiu seu contrato recentemente com o Coritiba e ficou livre para reforçar o Dragão.

Natural de Tailândia, no Pará, Val disputou as duas últimas temporadas pelo Coritiba. Antes de atuar no futebol paranaense, o volante era vinculado ao Internacional, clube gaúcho pelo qual foi revelado. Além dessas duas experiências, Val defendeu o Brasil de Pelotas, ABC-RN e Botafogo-SP.

Antes de acertar com Val, o Atlético-GO já havia confirmado as contratações do volante Mikael, do lateral direito Rodrigo Soares, do zagueiro Igor Ribeiro e do atacante Vico Duarte. A diretoria ainda deverá anunciar outros reforços nos próximos dias.