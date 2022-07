A diretoria do Atlético-GO deve anunciar, em breve, a contratação do zagueiro Klaus, por empréstimo, junto ao Botafogo até o fim desta temporada.

O jogador, de 28 anos, tem vínculo com o time alvinegro carioca até o fim de 2023, mas está sem espaço no atual elenco do Botafogo e chega ao Dragão para suprir lacunas deixadas no plantel com a lesão de Ramon Menezes e as saídas de Edson e Gabriel Noga.

Leia também:

+ Atlético-GO e outros quatro vivem dilema de prioridades

+ Atlético-GO altera jogo contra o Corinthians: do Serra para o Accioly

Klaus foi revelado pelo Juventude e acumula experiências em clubes como o Internacional e Ceará, onde atuava antes de fechar contrato com o Botafogo. O jogador deve desembarcar em Goiânia no início desta semana para realizar exames médicos e assinar contrato.

Pelo Atlético-GO, Klaus não poderá jogar a Copa do Brasil porque disputou uma única partida da competição pelo Botafogo, contra o Ceilândia. No Dragão, poderá jogar o Brasileiro e a Copa Sul-Americana, se for um dos escolhidos para as alterações nas quartas de final.

Recentemente, a diretoria atleticana foi ao mercado para contratar os zagueiros Camutanga e Lucas Gazal.