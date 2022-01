Esporte Atlético-GO acerta contratação do atacante Leandro Barcia Após duas temporadas no Sport, atacante, que atuou pelo Goiás em 2019, vai defender o Dragão por empréstimo até o fim do ano

O Atlético-GO acertou a contratação do atacante uruguaio Leandro Barcia, de 29 anos. O jogador, que teve o Goiás como porta de entrada no futebol brasileiro em 2019, passou as duas últimas temporadas no Sport. A informação foi divulgada nesta terça-feira (4) pelo jornal O Dia e confirmada pelo POPULAR. O jogador está em Goiânia e passa por exames médicos antes de ter...