Esporte Atlético-GO acerta contratação do goleiro revelado pelo Botafogo Renan, de 32 anos, estava livre no mercado, após deixar o Ludogorets, da Bulgária, e assina com o Dragão até o final de 2022

O Atlético-GO acertou a contratação do goleiro Renan, de 32 anos, que estava livre no mercado. O jogador chega para disputar posição com Luan Polli, após a saída de Fernando Miguel, que acertou com o Fortaleza. O contrato, em definitivo, é válido até o final de 2022. A informação foi divulgada pela Rádio Sagres e confirmada pelo POPULAR. PAREDÃO CHEGANDO! É DO...