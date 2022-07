O Atlético-GO acertou a contratação, por empréstimo, do atacante Ricardinho, de 21 anos. O jogador será cedido até o final do ano pelo Grêmio.

Desde o início da temporada, a diretoria atleticana busca o acerto com o time gaúcho para ter o jogador no elenco. Enquanto o Dragão disputava a final do Goianão e o Grêmio decidia o título do Gauchão, as negociações estavam em andamento, mas o clube goiano conseguiu a liberação do argentino Diego Churin, de 32 anos.

Agora, o ataque atleticano terá uma briga por posição entre Churin e Ricardinho.

O jovem atacante é aguardado nesta semana em Goiânia para fazer exames e assinar contrato.

No Grêmio, ele disputou sete jogos da Série B e um pela Recopa Gaúcha, marcando um gol na final diante do Glória-RS, na goleada de 5 a 0. Antes, ele teve passagem pelo Marítimo (Portugal), mas não conseguiu se firmar.

Além de Ricardinho, o Dragão trouxe do futebol gaúcho o meia atacante João Peglow, de 20 anos. Ele foi emprestado pelo Inter-RS e está no CT do Dragão fazendo avaliações físicas.

Peglow, Ricardinho, o zagueiro Camutanga e o meia-atacante Kelvin só poderão atuar a partir da abertura das janelas de transferências da CBF, no dia 18 de julho. O clube deve buscar mais um meia, que seja opção para na posição de Marlon Freitas, outro zagueiro e um atacante.