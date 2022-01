Esporte Atlético-GO acerta empréstimo de zagueiro para o Cruzeiro Oliveira renovou contrato com o Dragão, até o final de 2023, e será cedido por empréstimo para o clube mineiro

O Atlético-GO acertou o empréstimo do zagueiro Oliveira, na tarde desta quarta-feira (27), para o Cruzeiro, clube que agora está sob gestão do ex-jogador Ronaldo Fenômeno. Antes, porém, o zagueiro de 25 anos assinou a prorrogação do contrato com o Dragão. Seu contrato agora é válido até o fim de 2023. Assim, Oliveira poderá jogar em outra agremiação e, caso seja bem sucedido, tem possibilidade de pr...