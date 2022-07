O Atlético-GO segue a busca por reforços e acertou empréstimo com o zagueiro Emerson Santos. O jogador de 27 anos vai assinar contrato até o final desta temporada com o clube goiano. Ele é aguardado em Goiânia nesta quarta-feira (27) para fazer os exames médicos e assinar vínculo com a equipe rubro-negra.

Emerson Santos é cria da base do Botafogo. O jogador atuou por quatro temporadas no time profissional do alvinegro antes de se transferir para o Palmeiras. Em 2018 e 2019, o zagueiro defendeu o Internacional, voltou ao clube paulista em 2020 e se transferiu em definitivo para o Kashiwa Reysol, do Japão.

Na carreira, Emerson Santos possui conquistas de peso, como a Libertadores (2020) e Copa do Brasil (2020), ambas pelo Palmeiras, que também soma um Paulistão no mesmo ano. Também foi campeão da Série B, de 2015, pelo Botafogo.

Emerson Santos chega para disputar posição com Camutanga, Edson, Wanderson e Klaus (ainda vai estrear).