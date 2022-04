Esporte Atlético-GO acerta retorno de Luiz Fernando Meia-atacante de 25 anos rescindiu contrato com o Botafogo e assinou em definitivo por dois anos com o Dragão

O meia-atacante Luiz Fernando está de volta ao Atlético-GO. O jogador de 25 anos rescindiu contrato com o Botafogo, o vínculo era válido até o final deste ano, e assinou em definitivo por dois anos com o Dragão. Sem revelar os percentuais, os clubes vão dividir parte dos direitos econômicos de Luiz Fernando. Natural de Tocantinópolis-TO, o atleta foi revelado pelo clube goiano e negociado com a equipe cario...