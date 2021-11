Esporte Atlético-GO acerta retorno do técnico Marcelo Cabo Treinador deve ser apresentado pelo Atlético-GO nesta quinta-feira (11)

A diretoria do Atlético-GO vai oficializar, nesta quinta-feira (11), o retorno do técnico Marcelo Cabo, de 54 anos, ao clube. Após a goleada de 4 a 0 sobre o Palmeiras, na noite de quarta-feira (10), em São Paulo, o presidente do clube, Adson Batista, decidiu contratar um novo treinador para comandar o time na reta final da Série A, no lugar do interino, Eduardo Souza, q...