O Atlético-GO acertou a rescisão do contrato do meia e volante Rickson, de 24 anos. Depois que o clube contratou jogadores que atuam no meio-campo, como Kelvin, Willian Maranhão e Rhaldneny, Rickson perdeu espaço no elenco atleticano e sequer apareceu na lista dos 24 atletas relacionados para os jogos diante do Botafogo (sábado, 13) e Corinthians (quarta, 17).

A rescisão de Rickson foi publicada nesta segunda-feira (15) no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. O jogador deixa o clube antes de completar um ano.

Esta segunda-feira (15) é o último dia da segunda janela de transferências. Se Rickson for para algum clube das séries B do Brasileiro, tem de acertar novo vínculo até o fim do dia. O jogador não pode atuar por outro clube da Série A porque já fez oito jogos pelo Atlético-GO na competição - o limite é de seis jogos.

Rickson acertou com o Dragão no dia 20 agosto de 2021, oriundo do Botafogo e indicado pelo então técnico do Dragão, Eduardo Barroca.

Pelo time atleticano, atuou 35 vezes e marcou dois gols: nas goleadas sobre Morrinhos (3 a 0) e a LDU, do Equador (4 a 0).

Na passagem pelo Dragão, Rickson conquistou o título do Goianão e foi opção em partidas da Sul-Americana, Copa do Brasil e Série A.

No último bom momento dele, foi um dos escolhidos nas cobranças de pênaltis contra o Olímpia, do Paraguai, pelas oitavas de final - Rickson cobrou muito bem e converteu a penalidade para delírio da torcida atleticana no Serra Dourada.