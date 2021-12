Esporte Atlético-GO acerta venda de atacante para o Cruzeiro Vitor Leque será adquirido pelo time mineiro por R$ 700 mil e vai assinar contrato até 2024 com a equipe celeste

O Atlético-GO acertou a venda do atacante Vitor Leque para o Cruzeiro. A equipe goiana vai receber R$ 700 mil, ao todo, pela transferência de 50% do passe do jogador de 20 anos, o Dragão tem 50% dos direitos do jogador, segundo o diretor jurídico Marcos Egídio. Metade do valor, R$ 350 mil, já foi depositado pelo clube mineiro. A informação foi divulgada pela Rádio Itati...